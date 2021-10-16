شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة محمد رمضان تعود من الجونة على "ونش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت سيارة محمد رمضان على أحد الطرق السريعة، على "ونش" قادمة من الجونة، وذلك بعدما حضر بها رمضان حفل الافتتاح ونزل منها متجها إلى السجادة الحمراء قبل تقديم أغنية حفل الافتتاح "جو البنات"

وخطف محمد رمضان أنظار الجميع في انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، بملابسه وسيارته الفاخرة التي حضر بها إلى مهرجان الجونة، وهي سيارة لامبورجيني من طراز «Aventador SVJ Roadster» النادرة إذ لا يوجد منها سوى 800 نسخة فقط.

وغنى النجم محمد رمضان في نهاية حفل الافتتاخ أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى على مسرح حفل افتتاح المهرجان بمشاركة نجمى المغرب رضوان ونعمان بلعياشي، مع فرقة استعراضات راقصة.

وطرح محمد رمضان أغنية "جو البنات" الذى يقدمها بمشاركة نجمى المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، أول أمس الأربعاء على جميع منصات الأغنية السمعية، على أن يتم طرح الكليب على موقع يوتيوب خلال الساعات المقبلة.