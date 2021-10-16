شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Black Adam لـ دواين جونسون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن الملامح الأولى لفيلمه الجديد Black Adam، المقرر أن يجسد فيه شخصية بطل خارق فى عالم مارفل السينمائي، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام تظهر من خلاله كواليس تحضيرات الفيلم.

وسرعان ما نقلت وسائل الاعلام العالمية اللقطات الأولى للفيلم المنتظر، لتحتفي بأول شخصية خارقة للنجم العالمي دواين جونسون، وبإنضمامه لعالم مارفل للأبطال الخارقين، والمقرر طرحه في 29-7-2022.

وحرص "ذا روك"، منذ أيام على مشاركة متابعيه وجمهوره، بكواليس تدريباته القاسية التى يخوضها حاليًا داخل صالة الألعاب الرياضية استعدادا لفيلمه المقبل Black Adam الذى يجسد فيه دور بطل خارق فى عالم مارفل السينمائي.

وظهر ذا روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يخوض الكثير من التدريبات القاسية لرفع مستوى لياقته البدنية وبنيته العضلية، استعدادا لخوض تدريبات الفيلم الجديد، ووصف تلك التدريبات بأنها التى يتغلب بها على التعب والشعور السيئ.