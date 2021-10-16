بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على راشد الماجد كشف أسراره لـ نيشان.. “جلسة عمر” مغلقة

متابعة بتجــرد: ظهر الفنان السعودي راشد الماجد في برنامج “جلسة عمر” مع الإعلامي نيشان، وكشف العديد من جوانب حياته الفنية والخاصة.

وتحدث خلال لقائه عن أنه محظوظ عن غيره من النجوم، حيث بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، ما أضاف له خبرة كبيرة، كما تحدث عن لحظات فشل وإحباط مر بها خلال مشواره الفني، وبين أنها أمر طبيعي في حياة أي إنسان أن يمر بتلك اللحظات.

كما كشف عما يقوله عنه زملاؤه حول أنه كسول، وفوضوي، ومبذر.

كما اعترف بحبه للطعام، وقال: أحس راسي ثقيل من خدودي، وبعض الناس يقترحون علي عمليات شفط.

وتحدث عن جانب آخر وعلاقته بوالديه، وقال إنه يعتبر نفسه محظوظاً لقدرته على البر بوالديه في حياتهما، وإنه محظوظ بحمله مسؤوليتهما، وإن لديه تسجيلاً بصوت والدته خلال دعائها وقراءتها القرآن الكريم، وإنه لم ينس صوتها بعد وفاتها، ولكنه لأنه يتأثر يحاول ألاّ يسمع التسجيلات الصوتية، لكنه يحتفظ بها.

وعندما سأله الإعلامي نيشان عن معدل ذكائه الفني رد بكل ثقة وقال: عشرة، أو نقول عشرة إلا تكة وخلي التكة عشان العين.

أما عن إجابته عن سؤال الغيرة بين زملائه، فقال: “عديت هذه المرحلة الحمد لله”، وقال: عندما كان الفنان عبد المجيد عبد الله نزل ألبوم حلو أبدأ أتحرك أكثر أو مثل رابح صقر ومحمد عبده وعبادي الجوهر وماجد المهندس، يعنى أبقى أتحرك أكثر وأسمع الكل عشان أقدر أنزل بأشياء مختلفة لأني أحب أكون مختلف.

وسأله نيشان عن رأيه ببعض الفنانين بذكر صفة عنهم، وذكر له عبد المجيد فقال إنه صوت رائع واختياراته جيدة.

وحين سأله عن الفنان محمد عبده قال: هذا أستاذ الجميع بالفن، أما رابح صقر فقال عنه: أخ وصديق رفيق درب، وتعلمت منه أشياء كثيرة، أما عن حسين الجسمي فقال: صديق وأخ وصوت ما شاء الله، وقاطع راشد نيشان وقال: كل من تسأل عنهم هم أصدقائي، فقال له نيشان: ما رأيك بنوال؟ فقال: تجنن، صوتها وإحساسها وطيبة قلبها، وأحلام هي أحلام، صوتها مميز وما راح يجي أحد مثل أحلام، أما عن ماجد المهندس فقال: صوت وإحساس جميل، وعن عبادي قال: إنه أخطبوط العود العظيم، وراح يجمعني معه لحن بالألبوم القادم.

هذا وقد نشر الماجد، عبر صفحته في انستغرام، مقطعاً من البرنامج، وعلّق وكتب: موعدنا اليوم الساعة العاشرة بتوقيت السعودية على mbc، راشد الماجد في جلسة عمر.

تميز هذا اللقاء مع الفنان راشد بعفويته وتواضعه وحبه وتوضيح علاقته بمن حوله، وكشف العديد من الأمور التي لم يكن الجمهور يعرفها عنه.