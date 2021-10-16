كارينا كابور تحتفل بذكرى زواجها بصورة وتعليق رومانسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة “كارينا كابور” صورة- لم تنشرها من قبل- مع زوجها الممثل “سيف علي خان” بمناسبة ذكرى زواجهما. الصورة تم إلتقاطها عندما كان الزوجان في اليونان يصوران الفيلم الرومانسي Kurbaan.

وكتبت “كارينا” بجانب الصورة تعليقاً رومانسيًا: “ذات مرة في اليونان. كان هناك وعاء من الحساء ونحن. وقد غيرت حياتي. ذكرى سنوية سعيدة للرجل الأكثر وسامة في العالم”.

وأظهرت الصورة “كارينا” في شال رمادي وذراعها حول عنق “سيف” الذي كان يرتدي قميصًا أحمر اللون بلحية فرنسية لدوره في الفيلم. كما يبدو أنهما في مطعم.

كانت “كاريشما كابور” أخت “كارينا” الكبرى أول من هنأتها بهذه المناسبة، حيث كتبت في تعليق على الصورة: “الزوجان المفضلان إلى الأبد”. بينما قالت الممثلة “بريانكا شوبرا”: “ذكرى زواج سعيد وبارك الله فيكم”. كما غمر عشاق “كارينا” وأتباعها يأفضل الأمنيات للزوجين.

تزوجت “كارينا” و”سيف” في 16 أكتوبر 2012 زواجاً بسيطاً، وبعد ذلك أقاما حفل زفاف حميم مع جميع أفراد الأسرة المقربين.

خلال ظهوره الأخير في برنامج The Kapil Sharma Show، تحدث والدها “راندير” والد “كارينا” عن الوقت الذي اقترح فيه حفل زفاف كبير لـ”كارينا”. قال أنه عندما أخبرته “كارينا” عن خططها للزواج، كان متحمسًا وقال: “لنحظى باحتفال كبير”، لكنها أرادت حفل زفاف بسيط.

استقبل الزوجان ابنهما الأول، “تيمور علي خان” في عام 2016، ثم ابنهما الثاني، “جهانجير علي خان”، في وقت سابق من هذا العام في فبراير.

ومنذ فترة قصيرة، ذهبت العائلة لقضاء عطلة في جزر المالديف.