أديل تتصدر قوائم “آي تيونز”.. نجاح استثنائي لـ Easy On Me

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد توقف دام ست سنوات، أصدرت المغنية الإنجليزية “أديل” أغنيتها الجديدة Easy On Me، التي تصدرت قوائم iTunes الأميركية وجذبت ملايين المشاهدات في غضون ساعات من رفعها على موقع يوتيوب، لتصبح مقطع الفيديو الأكثر رواجًا في الموقع قبل إصدار ألبومها القادم 30، خلال الشهر المقبل.

اجتذب فيديو كليب أغنية Easy On Me نحو 15 مليون مشاهدة في الساعات الثماني الأولى بعد رفعه على يوتيوب، وهو رقم يتزايد بسرعة مع استيقاظ المستمعين الأوروبيين والأميركيين، (بلغ الآن أكثر من 21 مليون مشاهدة).

وقد أشاد معجبو المغنية البريطانية بالأغنية الجديدة ومدى ارتباطها بأغنيتها السابقة Hello، وكلتاهما من إخراج كزافييه دولان.

في غضون ساعات من إصدارها، صعدت الأغنية إلى قمة قوائم iTunes الأميركية وفي وقت كتابة هذا التقرير كانت الأغنية الرابعة الأكثر تشغيلًا على Apple Music في الولايات المتحدة.

أوضحت “أديل” أن ألبومها القادم 30 سيتناول طلاقها من “سيمون كونيكي”، الذي أنجبت منه ابنها، في عام 2019.

أما عنوان الألبوم الرقمي، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة للمغنية، يدل على عمرها وقت كتابة أغانيه، وقالت المغنية إن الألبوم فرصة لمشاركة جانبها بشأن الانفصال.

قالت “أديل”: ” قد تعلمت الكثير من الحقائق الصارخة عن نفسي على طول الطريق”. وأضافت: “إن عملية الكتابة كانت متاهة من الفوضى المطلقة والاضطراب الداخلي، وامتدت إلى “أكثر فترات حياتي اضطراباً”.

وقالت “أديل”: “الآن يمكنني القول إنني لم أشعر مطلقًا بمزيد من السلام في حياتي. ولهذا أنا مستعدة أخيرًا لإصدار هذا الألبوم”.