عشية عرض “الهيبة جبل”.. منى واصف تهدّد:”بيني وبينك تار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتابع نجوم مسلسل “الهيبة” الترويج للمسلسل من خلال مقاطع فيديو “برومو” من أحداث العمل يروون فيها مجموعة من الجمل لتشويق الجمهور لأحداث الجزء الخامس والأخير من العمل والذي سيبدأ عرضه عبر منصة “شاهد” يوم غد على أن يعرض على قناة mbc في اليوم التالي.

وظهرت النجمة السورية منى واصف في فيديو ترويجي للعمل وهي تتوعد شخصاً ما مهددة حيث قالت: “بيني وبينك تار يا الخسيس.. يا بتاكلني يا انا اكلة كبدك”.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتظرين أداء النجمة السورية وثنائيتها مع النجم تيم حسن في العمل.

وبدا من الفيديوهات الترويجية للمسلسل أنه سيكون مليئاً بالأكشن والأحداث المشوقة والمتصاعدة وهو ما أكده المخرج سامر البرقاوي في حديث سابق.

يشار إلى أن هذا الموسم سيشهد مشاركة النجم السوري عبد المنعم عمايري بشخصية “وديع” وكذلك الفنانة اللبنانية “إيميه صياح” بشخصية جديدة بالإضافة لأبطال العمل الاساسيين تيم حسن، منى واصف، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، عبده شاهين كما يشهد عودة الفنانة اللبنانية هند خضرا لأداء شخصية “ريما” بينما يغيب الفنان أويس مخللاتي عن المسلسل.