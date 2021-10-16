شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ودينا الشربينى وصبا مبارك بفساتين جذابة فى ثالث أيام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت عدد من الفنانات على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى" والذى يشارك فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، بمهرجان الجونة السينمائى، منهن؛ منى زكى وهنا شيحة، ودينا الشربينى، وصبا مبارك وظهرن بإطلالات جذابة فى اليوم الثالث من المهرجان.

يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، فى فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على أن تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم في قاعة بلازا للمؤتمرات.

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.



منى زكى على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى"



الفنانة منى زكى على السجادة الحمراء



دينا الشربينى



صبا مبارك



صبا مبارك وأروى جودة



صبا مبارك وأروى جودة صبا مبارك وأروى جودة