شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بإطلالتين مختلفتين على السجادة الحمراء وحقيبة باسم مسلسل عالمى شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة بشرى خلال فعاليات اليوم السبت من مهرجان الجونة السينمائى بإطلالتين مختلفتين، إحداهما بفستان من اللون الأخضر والثانى بألوان جريئة من الأصفر والبرتقالى والأحمر، وحملت حقيبة باسم مسلسل عالمى شهير"المرأة الخارقة".

ويعرض اليوم السبت ، الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على ان تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم في قاعة بلازا للمؤتمرات.

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.