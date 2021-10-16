شكرا لقرائتكم خبر عن كاجوال وسواريه جامب سوت.. شاهد فساتين الفنانات فى ثالث أيام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت نجمات الفن خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى حيث تألقن الفنانات بإطلالات وفساتين مختلفة ما بين الكاجوال والسواريه والجامب سوت على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم والتى كان أبرزها تكريم مصفف الشعر الراحل محمد الصغير وعرض الفيلم الوثائقي المصرى "كباتن الزعتري".

ومن أبرز الفنانات اللاتي تواجدن فى فعاليات اليوم، منى زكى، درة، إلهام شاهين، ليلى علوى، بشرى، رانيا يوسف، هنا شيحة، ميساء مغربى، نسرين طافش، صبا مبارك، أروى جودة، هند صبرى، داليا البحيرى، مايان السيد، هالة صدقى، روجينا، هبة السيسى، جورجينا طواف، آية سليم، إلهام عبد البديع.

يذكر أن فيلم "كباتن الزعترى" شارك في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تدور قصة الفيلم حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.