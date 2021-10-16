فن ومشاهير

إلهام شاهين ترقص على السجادة الحمراء ثالث أيام مهرجان الجونة

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القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى" والذى يشارك في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، بمهرجان الجونة السينمائى، وداعبت المصورين بحركات استعراضية لالتقاط الصور. 

 

يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، الساعة 6.30 مساء اليوم السبت، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على أن تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم فى قاعة بلازا للمؤتمرات.

 

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

 

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.

 

 

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إلهام شاهين ترقص على السجادة الحمراء ثالث أيام مهرجان الجونة

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إلهام شاهين ترقص على السجادة الحمراء 

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إلهام شاهين 

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إلهام شاهين ترقص على السجادة الحمراء ثالث أيام مهرجان الجونة

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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