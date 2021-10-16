شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم من داخل مقابر والديها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على زيارة مقابر والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة القديرة دلال عبد العزيز، ووثقت لحظات زيارتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتضيف آية قرأنية للدعاء لهما "رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا".



ايمي سمير غانم

وخرجت إيمي، برسالة مختلفة منذ أيام، على حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، حيث اكتفت بكلمات بسيطة تستعين بها لتعلم كيفية مواكبة الحياة، قائلة: "لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك".

وتعيش النجمة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صور لهما من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تحمل ذكريات، ومرات أخرى كثيرة تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء أيضا.

ونشرت إيمى سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهى ترتدى ملابس الإحرام، علقت على الصورة قائلة: "بحبك" وارفقتها بقلب،كتبت إيمى سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية جديدة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التى تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبدالعزيز، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.