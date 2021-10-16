شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وهالة صدقى وروجينا يحضرن عرض فيلم "كباتن الزعترى" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، عمر الشناوى، رشا بن معاوية، أروى جودة، تامر حبيب، نيكولا معوض، فاطمة ناصر، إلهام شاهين، هالة صدقى، روجينا، ومنى زكى، درة، الهام شاهين، ليلى علوى، بشرى، رانيا يوسف، خالد سليم وزوجته على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى" والذى يشارك فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، بمهرجان الجونة السينمائى.

وحضر العرض أيضًا هنا شيحة، المخرج أحمد شفيق، ميساء مغربى، نسرين طافش، أروى جودة، هند صبرى، داليا البحيرى، مايان السيد، هالة صدقى، روجينا، نيكولا معوض، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى وشقيقتها داليا شوقى، هبة السيسى، جورجينا طواف، اية سليم، الهام عبد البديع الكاتبة مريم نعوم

يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، الساعة 6.30 مساء اليوم السبت، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على أن تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم فى قاعة بلازا للمؤتمرات.

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمى الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.



هالة صدقى وروجينا والهام شاهين



الهام شاهين



الهام شاهين



الهام شاهين



الهام شاهين



روجينا