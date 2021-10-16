شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وليلى علوى ورانيا يوسف ولبلبة يشاركون فى تكريم محمد الصغير بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل تكريم مصفف الشعر الراحل محمد الصغير على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث تواجد على رأس الحضور النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير وشقيقها وزوجه الراحل، حيث تحدثوا عن الراحل وقصة كفاحه والمشروعات التى يستعدون لاطلاقها استكمالاً لمسيرته.

وقدمت الحفل الفنانة بشرى بحضور النجوم ليلى علوى، لبلبة، رانيا يوسف، الهام شاهين، نجلاء بدر، أحمد داود وزوجته علا رشدى، جورجينا طواف، أحمد حاتم، أحمد رزق، أشرف عبد الباقى، لجين عمران، فاطمة ناصر، داليا البحيرى وزوجها حسن سامى، وعدد آخر من الفنانين.

وأحيت المذيعة مها الصغير ذكرى والدها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة، وذلك من خلال حمل حقيبة تحمل عليها شعار "بنت أبوها" رغبة منها في إحضار ذكرى والدها، لاسيما وانه كان مصفف الشعر الرسمى للمهرجان فى دوراته السابقة.