تعرف على حقيقة الصورة المتداولة لـ دوللى شاهين وحقيقة تعرضها للضرب

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة دوللى شاهين الجدل في الساعات الماضية، بعد تدول صورة لها متعرضة لآثار ضرب، الأمر الذى اعتقده البعض أنها نقلت إلى أحد المستشفيات وتعرضها للاعتداء عليها، ولكن الصورة من كواليس مسلسل "المماليك" التي تصوره حاليًا، حيث تتعرض للضرب من خلال أحد مشاهد العمل، حيث نشرت دوللى على التيك توك كواليس المكياج التى وضعه لها الماكيير أحمد العمروسى.

وكان قد كشف عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامى للفنانة دوللى شاهين، عن تعرضها للضرب دون أن يكشف أى أسباب لذلك، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "سندريلا لبنانية، دوللى شاهين تتعرض للتعنيف، ربنا يشفيكى السندريلا اللبنانية دوللى شاهين".

وتجسد الفنانة دوللى شاهين ضمن أحداث مسلسل "المماليك" شخصية نانى خبيرة أبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية، ومن المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل مسلسل "المماليك" تصوير عدد من المشاهد بأحد أستوديوهات مطنقة شبرامنت، حيث انتهى أبطاله من تصوير مايقرب من 75% للحاق بعرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

ويتولى بطولة العمل الفنانين رانيا يوسف وبيومى فؤاد ودوللى شاهين ونانسي صلاح وسيدرا ورامى وحيد وعمر حسن يوسف وحنان سليمان وعفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعى تشويقى، وهو من تأليف هشام هلال واخراج حازم فودة .