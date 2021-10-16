شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مسلسل "الجسر" نيللى كريم تتغيب عن حضور مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت النجمة نيللى كريم عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، الذى يحضره كوكبة من نجوم الفن، إذ تنشغل نيللى بتصوير أحداث مسلسل "الجسر" أمام النجم عمرو سعد وتواجدت يوم الافتتاح داخل مصنع الحديد والصلب في حلوان من أجل التصوير.

وأوشكت نيللى كريم على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى المسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فى بطوله العمل الفنان عمرو سعد.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر، ويصنف العمل بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها أيمن وتار فى الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".