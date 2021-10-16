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بالصور| مهرجان الجونة.. هند صبري ومنى زكي ورانيا يوسف تتألقن في عرض "كباتن الزعتري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت السجادة الحمراء لفيلم كباتن الزعتري المعروض في مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، نجمات تألقن، وهن "، منى زكي وهند صبري"، واللائي حرصن على مشاهدة الفيلم المصري

العرض شهد حضور إلهام شاهين، بشرى، نيقولا معوض، هنا شيحة، ليلى علوي، عمر الشناوي، محمود الليثي، شذى حسون، إلهام عبدالبديع، وهالة صدقي.

"كباتن الزعتري" إخراج علي العربي، عُرض في مهرجان صاندانس السينمائي، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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