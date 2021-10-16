بالصور| حضن صبا مبارك لأروى جودة ورومانسية داليا البحيري وزوجها قبل عرض "كباتن الزعتري" بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة صبا مبارك عرض فيلم كباتن الزعتري المشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الجونة السينمائي.

والتقت صبا بالفنانة أروى جودة على السجادة الحمراء، وحرصت على توجية التحية لها، والتقطت لهما عدسات الكاميرات صورة وهما تحضنان بعضهما البعض، كما التقطت العدسات صورا رومانسية للفنانة داليا البحيري وزوجها.

ويشهد العرض حضور إلهام شاهين، بشرى، نيقولا معوض، هنا شيحة، ليلى علوي، عمر الشناوي، محمود الليثي، إلهام شاهين وهالة صدقي.

"كباتن الزعتري" إخراج علي العربي، عُرض في مهرجان صاندانس السينمائي، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.