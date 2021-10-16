شهيرة: "مش بدافع عن السقا.. لكنه حسبها غلط وخانه التعبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عاتبت الفنانة شهيرة، الفنان أحمد السقا عندما انتقد جيل الثمانينيات والتسعينيات، الذين سبقوا فترة ظهور فيلمي "إسماعيلية رايح جاي" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ونشرت الفنانة شهيرة صورة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "أنا على فكرة مش بدافع عن السقا لكن أنا أرى أنه لم يحسبها تاريخيا صح، ولم يقصدها كما ظن معظم الناس لأن السبعينيات والثمانينيات من أزهى عصور السينما المصرية".

تابعت: "أتكلم هنا مثلا عن زوجي في هذه المرحلة وأنا شاهدة على العصر في هذه الفترة، مثلا كان فيه أفلام لمحمود ياسين مثل (أغنية على الممر، الرصاصة لا تزال في جيبي، الصعود إلي الهاوية، على من نطلق الرصاص، ليل وقضبان، الشريدة، سونيا والمجنون، أين عقلي، الخيط الرفيع، قاع المدينة، قاهر الظلام، انتبهوا أيها السادة، أشياء ضد القانون، العذاب امرأة، الجلسة سرية)، والكثير والكثير، منهم: خمسة أفلام لمحمود من أهم ١٠٠ فيلم في السينما المصرية، كان شايلها على أكتافه هو وزملائه العظام عادل إمام، ونور الشريف وأحمد زكي وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وعزت العلايلي ومحمود مرسي وغيرهم".

وأضافت: "كل دول قدموا أفلام علامات في السينما المصرية، ده غير أنهم كانوا يتمتعون بالثقافة والوعي على أعلى مستوى، بقول الكلام ده للشباب الصغير اللي ما عصرش هذه المرحلة، وطبعا الصديق أحمد السقا لا يخفى عليه هذه المرحلة، ولكنها كانت حسبها غلط وخانه التعبير، وأرى أنه يعلم جيدا قدر وقيمة هذه المرحلة، ومبروك التكريم".

وكان الفنان أحمد السقا، اعتذر في المؤتمر الصحفي المُقام ضمن برنامج تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذا كان الجمهور فهم بالخطأ أنه انتقص من جيل الثمانينيات والتسعينيات، الذين سبقوا فترة ظهور فيلمي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"إسماعيلية رايح جاي"، وذلك خلال كلمته بافتتاح الجونة السينمائي، وقال إنه كان يقصد وجود مواهب كبيرة لكن الإمكانيات والمعدات كانت أقل ولم تمنح لأبناء ذلك الجيل فرصة لإظهار مواهبهم وقدراتهم، وقال "لا يمكن أن أقلل أو أنتقص من قيمة ذلك الجيل، قصدت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية وقتها لعبت دور وأثرت بصورة سلبية، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الآن ما قصدته بكلمتي أمس عن سينما ما بعد 1967".