بالصور| على هامش "الجونة السينمائي".. أحمد السقا بين حضور حفل عن محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، حفلا في البلازا فستيفال أحيته فرقة موسيقية قدمت مجموعة من الأغاني الأجنبية، والحفل يخص مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير.

شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن بينهم أحمد السقا زوج ابنتهالمذيعة مها الصغير، الفنانة بشرى، الفنانة ليلى علوي، الفنانة شذى حسون، الفنانة لبلبة.

ويعرض مهرجان الجونة بعد ساعة تقريبا في تمام السادسة والنصف مساء، الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري والمشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية، إخراج علي العربي.