دينا الشربيني ترقص على "فلتت مني" في الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الشربيني" في الفيديو وهي ترقص على أغنية "فلتت مني"، وعلقت: "فلتت مننا في الجونة، ورونا أنتوا كمان بتفلت منكم إزاي".

وطرح الفنان حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع النجمة دينا الشربيني، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أمس الجمعة، وتم تصويره في مدينة الجونة ويعكس أجواء من البهجة والمرح والرقص، من كلمات حسن أبو الروس ومن توزيع ديزل ومن إخراج علي أبو طالب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

جدير بالذكر أن دينا الشربيني يُعرض لها حاليا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالاشتراك مع الفنان كريم عبدالعزيز، وفيلم "30 مارس" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وعُرض لها في رمضان 2021 مسلسل "قصر النيل".