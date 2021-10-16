مهرجان الجونة.. بشرى أول حضور عرض فيلم "كباتن الزعتري"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حرصت الفنانة بشرى على التواجد على السجادة الحمراء في حفل استقبال ضيوف فيلم "كباتن الزعتري"، المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، وجاءت في مقدمة الفنانين المقرر حضورهم اليوم.

الفيلم إنتاج وإخراج علي العربي، وهو عرضه الأول في العالم العربي وذلك ضمن قسم الأفلام الوثائقية الطويلة.

كان كباتن الزعتري قد شارك في أكثر من ٨٢ مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج .

يدور "كباتن الزعتري" حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.