دارين حداد لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" بذلوا مجهودا بعد الحريق.. ولما صدقت خلصت "أولها حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أبدت الفنانة التونسية دارين حداد، إعجابها بالفقرة التي قدمها الفنان سيد رجب في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم أول أمس الخميس.

وقالت دارين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وفقرة سمير غانم كانت فظيعة"، كما أثنت على المجهود الكبير الذي بذله القائمون على المهرجان لإنجاز كل شيء بعد الحريق، في أقل من 24 ساعة كل حاجة خلصت.

دارين تشارك في بطولة فيلم أولها حب، الذي من المقرر طرحه قريبا، ووصفته بأطول فيلم استغرق وقتا في تصويره قدمته في حياتها، متابعة "اولها حب كملنا تصوير وانتهينا منه، قعدنا سنتين نصور، بعتبره أطول فيلم شفته في حياته اللي خلفت واللي اتجوزت واللي خست".

وعن موعد طرحه قالت "مش عارفة عنه حاجة لما صدقت اني خلصت التصوير، كل عمل بعمله ببص للي بعده مش بقعد اتفرج على القديم، بهتم بيه بس مش بركز حصل ايه وهينزل امتى".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يشهد اليوم عرض الفيلم التسجيلي كباتن الزعتري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.