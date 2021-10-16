شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان: "لازم نفهم مشكلة الناس ليه بتسخر من الممثلين والمهرجانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان خالد سرحان، على التعليق على الانتقادات التي يتعرض لها الفنانون، خلال المهرجانات، مؤكدًا أنه لا يجب الاستهانة برأى الجمهور.

وكتب خالد سرحان، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "قبل ما ننتقد الناس اللي بتسخر من الممثلين والمهرجانات لازم نفهم المشكلة وصلت لكده إزاي ونحاول نحلها مش نغيظهم ونكيد فيهم لأن الناس هي الجمهور اللي بيمول الفن والفنانين وماينفعش نستهين بيهم محتاجين الناس ترجع تحترم الفن والفناين تاني والعكس صحيح".



خالد سرحان

جدير بالذكر أن خالد سرحان شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "المداح" مع حمادة هلال في عمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

ويقدم مهرجان الجونة، والذى تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى، من خلال جسر الجونة السينمائى والذى يعتبر نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين السينمائيين عددا من الورش والحلقات النقاشية ومنها السينما كأداة للتغيير المجتمعى، وهل يمكن لصناعة الأفلام غير الروائية أن تكون حقا قوة للتغيير؟، إضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان "التوزيع.. المبادئ الأساسية لصناع السينما الشباب"، وحلقة "تصوير مصر القديمة فى السينما".

فيما يقدم جسر الجونة عددا من المحاضرات، منها محاضرة مع زبيجنيف زاماجوسكى، حيث يتحدث الممثل السينمائى والمسرحى الشهير، عن تجربته فى العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكى فى فيلم «ثلاثية الألوان: أبيض»، فيما يقدم المهرجان محاضرة لستيفان جرامبارت، حول سرد القصص التفاعلية، بالتعاون مع جامعة رايرسون بالقاهرة.