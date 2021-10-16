شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكسر رقما قياسيا جديدا فى مسيرتها الفنية بعد طرح أغنية Easy On Me "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حطمت النجمة العالمية آديل -Adele ، رقمًا قياسيًا جديدًا فى مسيرتها الفنية بأغنيتها الجديدة Easy On Me، التى حققت 19 مليون عدد استماع على موقع سبوتيفاى، فى أول 24 ساعة من طرحها، لتصبح أكبر أغنية تحقق هذا العدد فى تاريخ موقع الأغانى الشهير، بينما وصلت عدد مشاهدات الأغنية عبر موقع يوتيوب 51 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة BBC، فإن الأغنية الجديدة التى طرحتها النجمة البريطانية، تربعت على عرش أكثر الأغانى استماعاً فى تاريخ موقع سبوتيفاى بعدد 19 مليون استماع، حيث سردت أديل فى أغنيتها Easy On Me قرارها بالابتعاد عن زوجها فى عام 2019، وسط اضطرابات عائليه بينهما.
وتقول كلمات الأغنية :
There ain’t no gold
In this river
That I’ve been washing my hands in forever
I know there is hope
In these waters
But I can’t bring myself to swim
When I am drowning
In this silence baby let me in
Go easy on me baby
I was still a child
Didn’t get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose
What I chose to do
So go easy on me
There ain’t no room
For things to change
When we are both so deeply
Stuck in our ways
You can’t deny how hard I have tried
I changed who I was
To put you both first
But now I give up
I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn’t even show