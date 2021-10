شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكسر رقما قياسيا جديدا فى مسيرتها الفنية بعد طرح أغنية Easy On Me "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت النجمة العالمية آديل -Adele ، رقمًا قياسيًا جديدًا فى مسيرتها الفنية بأغنيتها الجديدة Easy On Me، التى حققت 19 مليون عدد استماع على موقع سبوتيفاى، فى أول 24 ساعة من طرحها، لتصبح أكبر أغنية تحقق هذا العدد فى تاريخ موقع الأغانى الشهير، بينما وصلت عدد مشاهدات الأغنية عبر موقع يوتيوب 51 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة BBC، فإن الأغنية الجديدة التى طرحتها النجمة البريطانية، تربعت على عرش أكثر الأغانى استماعاً فى تاريخ موقع سبوتيفاى بعدد 19 مليون استماع، حيث سردت أديل فى أغنيتها Easy On Me قرارها بالابتعاد عن زوجها فى عام 2019، وسط اضطرابات عائليه بينهما.

وتقول كلمات الأغنية :

There ain’t no gold

In this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope

In these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning

In this silence baby let me in

Go easy on me baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose

What I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room

For things to change

When we are both so deeply

Stuck in our ways

You can’t deny how hard I have tried

I changed who I was

To put you both first

But now I give up

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn’t even show