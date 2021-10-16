شكرا لقرائتكم خبر عن شون بين ينفصل للمرة الثالثة فى حياته بعد 16 شهرا فقط من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى ميل" عن طلاق الممثل العالمى شون بين من زوجته الممثلة الأسترالية ليلى جورج، وذلك بعد 16 شهرًا فقط من الزواج، رغم حالة التفاهم التى كان يبدو عليها الثنائى معًا على مدار 4 سنوات هي عمر المواعدة بينهما قبل بدء الزواج في يوليو من العام الماضى، ما أنبأ عن زواج سيعيش طويلاً بينهما لفترة أطول عما عاشه شون بين خلال زيجاته السابقة.

وأثبت بذلك شون بين وفقاً لتقرير الديلى ميل أنه لا يتمكن من الحفاظ على زيجاته طويلاً، ولا يحظى بأى زواج ناجح، فقد سبق وانفصل مرتين في وقت سابق من حياته، الأولى بعد طلاقه من الممثلة روبن رايت في عام 2010 بعد 14 عامًا معًا ومادونا في عام 1989 بعد أربع سنوات معًا، إلا أن الزواج الثالث لم يتخطَ 16 شهر.

انضم الممثل الأنجليزى شون بين إلى الموسم الثانى من مسلسل Snowpiercer، وذلك قبل عرض الموسم الأول، والمقرر له مطلع العام المقبل 2020، وسيلعب "بين" دورًا في سلسلة سلسلة تي إن تي، ولكن إلى الآن لم يكشف أي معلومات عن دوره بعد.



شون بين وزوجته السابقة

ويدور المسلسل في إطار خيال علمى، ويحكي قصة مجموعة تعيش على متن 1001 سيارة، وهؤلاء السكان هم ما تبقى من البشرية بعد أن يتجمد الكوكب، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل Snowpiercer من بطولة جينيفر كونيلي، وديفيد ديجز، أليسون رايت، ميكي سومنر، سوزان بارك، إدو جولدبرج، كاتي ماك جينينس، لينا هال، أناليز باسو، سام أوتو، روبيرتو أوربينا، شيلا فاند وجايلين فليتشر.