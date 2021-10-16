شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "القاهرة برلين" فى مهرجان الجونة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم القصير "القاهرة-برلين" اليوم بقاعة الجامعة الألمانية في الساعة 9.45 مساء، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

قصة الفيلم تدور حول "نور" قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

ويشار إلى أن العرض الثاني للفيلم بالمهرجان يوم 17 أكتوبر الساعة 6.45مساءً، في الجامعة الألمانية.

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، و بطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

درس أحمد عبدالسلام الإخراج بجامعة MetFilm للفنون السينمائية بلندن وحصل على درجة الماجستير، بدأ عبد السلام حياته المهنية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات المرموقة، وتتسع خبرته كصانع أفلام لتغطي عدد من الأنواع السينمائية والتي تتسم بطابع حداثي ورائد يمتزج بتأثره بما يعيشه جيله من الشباب المصري. ومن المعروف عن عبد السلام قدرته على الجمع بين أساليب سينمائية أنيقة وأعمال ذات طابع تجاري في الأساس، فيعطي خليطته نتاجًا مميزًا.