شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض أفلام مهرجان الجونة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم السبت عددًا من الأفلام، في الخامسة والنصف، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، أبرزها فيلم كباتن الزعتري، فيما يعرض فى الرابعة إلا ربع فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك، أما في السادسة والنصف فيعرض فيلم ضوء طبيعي.

أما في العاشرة إلا ربع فيعرض برنامج برنامج الأفلام القصيرة 1، وفي سي سينما 1 يعرض فيلم هروب الرقيب فولكونوجوف في الثالثة والنصف وفيلم مورينا في السابعة مساءا، وتشهد القاعة إعادة فيلم علي صوتك.

أما في السادسة إلا ربع، فيعرض فيلم حيوان، وفي العاشرة إلا ربع يعرض فيلم هذا المطر لن يتوقف أبدًا،

وفي سي سينما 3، يعرض في السادسة فيلم حياة إيفانا.

ويقدم مهرجان الجونة، والذى تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى، من خلال جسر الجونة السينمائى والذى يعتبر نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين السينمائيين عددا من الورش والحلقات النقاشية ومنها السينما كأداة للتغيير المجتمعى، وهل يمكن لصناعة الأفلام غير الروائية أن تكون حقا قوة للتغيير؟، إضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان "التوزيع.. المبادئ الأساسية لصناع السينما الشباب"، وحلقة "تصوير مصر القديمة فى السينما".

فيما يقدم جسر الجونة عددا من المحاضرات، منها محاضرة مع زبيجنيف زاماجوسكى، حيث يتحدث الممثل السينمائى والمسرحى الشهير، عن تجربته فى العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكى فى فيلم «ثلاثية الألوان: أبيض»، فيما يقدم المهرجان محاضرة لستيفان جرامبارت، حول سرد القصص التفاعلية، بالتعاون مع جامعة رايرسون بالقاهرة.