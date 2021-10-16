شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان كرم النجار من كنيسة مارمرقس كليوباترا مصر الجديدة غدًا والعزاء الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أن جثمان السيناريست كرم النجار يشيع غدًا من كنيسة مارمرقس كليوباترا مصر الجديدة في صلاة الظهر ويدفن في المحلة الكبرى، وتتلقى أسرته العزاء يوم الإثنين في القاعة الكبيرة بالمبنى الخاص بكنيسة مارمرقس كليوباترا.

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير كرم النجار، في صدمة لكل محبيه ممن تأثروا بأعماله العظيمة، ما بين الدراما والسينما، حيث ساهم بكتاباته في مجموعة من الأعمال منها "الصرخة"، و"الأصدقاء"، وغيرها من الأعمال العديدة، مثل مسلسل "لا إله إلا الله"، حيث اعتبر بذلك أول مسيحى يقوم بكتابة عمل عن الرسول، بحسب ما صرح به الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365".

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم (الصرخة) مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات (الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور)