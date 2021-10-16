شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتمنى الشفاء العاجل لـ وائل كفورى: سلامة قلبك ترجعلنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة نانسى عجرم رسالة إلى النجم وائل كفورى بعد خروجه سالمًا من حادث سير، متمنية له الشفاء العاجل وكتبت على تويتر: "سلامة قلبك وائل إن شاء لله قطوع وبيمرق وبإذن الله ترجعلنا بخير وصحة".

نانسى عجرم

وطمأن الصديق المقرب لوائل كفورى، الشاعر حبيب بو أنطون جمهوره بعد الحادث الذى تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على "تويتر" قائلاً: ‏‎"وائل بخير شكرًا يا عدرا".

ونقل وائل كفورى إلى مستشفى معونات جبيل لتلقى العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لا سيّما أن الحادث أسفر عن كدمات فى أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته

وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".