شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" اليوم فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، الساعة 6.30 مساء اليوم السبت، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على أن تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم في قاعة بلازا للمؤتمرات.

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.