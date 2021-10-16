شكرا لقرائتكم خبر عن "زيارة السيدة العجوز" تعيد يسرا للمسرح بعد غياب 20 عاما فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، أنها تعود لخشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة دامت ما يقرب من 20 عامًا في موسم الرياض، حيث وافقت مؤخرًا على العودة لخشبة المسرح، بعمل مسرحي بعنوان مؤقت "زيارة السيدة العجوز" وهي مسرحية عالمية من تأليف الكاتب الألماني فريدريش دورينمات لافتة إلى أنها تعقد جلسات العمل مع صناع العرض المسرحى بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، للاستقرار على فريق العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا المسرحية، كانت مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002، بطولة علاء ولي الدين، أشرف عبد الباقي، حسن حسني، هشام سليم، وسعيد طرابيك، ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج خالد جلال.

ومن ناحية أخرى، تنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد"، خلال الفترة المقبلة فى جميع دور العرض، بمشاركة عبير صبري، نجلاء بدر، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، يسرا اللوزي، سميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.