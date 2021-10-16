فيديو نادر.. شريهان توجه رسالة لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة للهضبة عمرو دياب.

وعلقت شريهان على فيديو تداول عبر موقع "تويتر"، من إحدى الفوازير التي جمعتها بعمرو دياب، وقالت :"حبيبي الغالي عمرو دياب".

وأحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيا في العقبة بالأردن.

وحرص عدد كبير من جمهور الهضبة، على حضور الحفل، والاستمتاع ومشاركته أغانيه التي قدمها بالحفل والغناء معه.

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنانة شريهان مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب 15 عاما، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.