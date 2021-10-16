السيناريست كرم النجار .. أعاد كتابة مسلسل محمد رسول الله" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وفاة السيناريست كرم النجار، موضحا أن أسرة الراحل لم تستقر على مكان تشييع الجنازة حتى الآن.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل كرم النجار:

- تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

- بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الإنسان والجبل" 1969.

- من أشهر أعماله التلفزيونية :"الانحراف، عائلة شمس، الأصدقاء، عفريت القرش، بابا نور".

- وفي السينما قدم الراحل كرم النجار :"الصرخة، صراع الأحفاد".

- تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67، فبراير 2019.

- صرح النجار عن أول كتاب قرأه في برنامج "أول مرة"،:" أول كتاب قرأته كان "الأرض" وقد سألت والدي هل طبيعة الريف في الخارج مثل طبيعته في مصر فأهداني بعدها كتاب الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي والذي تحول إلى فيلم الأرض للمخرج يوسف شاهين ومسرحية إخراج فهمي الخولي وكان هذا حدثا مفصليا في حياتي لأنني علمت أن القراءة تستطيع أن تقرب بين شعوب العالم.

- وعن أول عمل قدمه للتليفزيون المصرى قال النجار : أول سيناريو قدمته لم يتم تصويره فى البداية ولكن تم تصويره بعد عدة أعمال أخرى قدمت لى وكان سهرة (فراغ) وأصبحت مؤلفًا تلفزيونيًا بها وحصلت على 6 جنيه فى النصف ساعة وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة.

- وحول السبب الذي جعله يعيد كتابة المسلسل الدينى ( محمد رسول الله ) قال: كلفني رئيس البرامج فى التليفزيون الإعلامي القدير سعد لبيب بكتابة هذا العمل بسبب انتقادي لظهور المسلمين بشكل تقليدى فى الأعمال الدينية التي أخرجها أحمد طنطاوى وصعق عندما علم أنني مسيحي الديانة ولكن ليس لدي شعور بالخوف من حساسية الموقف ولكنى وجدت دعما منه ومن الممثلين ومنهم الفنان جلال الشرقاوى.