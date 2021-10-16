نانسي عجرم توجه رسالة لوائل كفوري:"سلامة قلبك وترجعلنا بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة لصديقها الفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير بسيارته ونقله لأحد المستشفيات.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على تويتر: "سلامة قلبك يا وائل.. إن شاء الله قطوع وبيمرق، وبإذن الله ترجعلنا بخير وصحة وعافية.. وائل كفوري".

وحسب موقع "النهار" اللبناني، فإن "كفوري" تعرض لحادث مروّع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، وتم نقله إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة، حيث يخضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض (كدمات) في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدورها.

وطمأن الصديق المقرب لكفوري، الشاعر حبيب بو أنطون جمهور النجم اللبناني، وكتب عبر "تويتر": ‏‎"وائل بخير.. شكراً يا عدرا".

وكان الإعلامى اللبناني دومينيك أبو حنا، أعلن عن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع.

ونشر أبو حنا، صورا لسيارة وائل كفوري المتهشمة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.