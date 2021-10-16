بالصور| انتشال: "الجونة السينمائي" ليس حفل افتتاح وختام فقط.. وبشرى: انقلوا صورة حقيقية عن المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة| منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، على إلقاء كلمة في افتتاح معرض المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي، على هامش فعاليات الدورة الخامسة.

وقال "نحتفل بمعرض كريستوف بمناسبة 25 سنة على وفاته، اقترح إقامته مدير المهرجان أمير رمسيس، لأنه واحد من محبيه الكبار، حاولنا الحصول على أشياء في وقت محدد والأصعب إننا عرفنا نقنع فنان كبير مثل أنسي، لإدارة المعرض في وقت قياسي".

وتابع "يوم ورا يوم نقول اننا كمهرجان احنا مش فقط مهرجان لعرض الأفلام أو دعم مشاريع أو حفل موسيقي ومش فقط افتتاح وختام، دايما موجود بُعد ثقافي واحب احيي أيضاً الجامعة الألمانية لدعم المعرض بكل طاقتها واننا نحتل هذا المكان خلال ايام المهرجان".

وقال أنسي "لما كُلفت وطُلب مني اعمل المعرض الحقيقة خفت جدا ولكن تحمست لوجود مجموعة احب انتمي إليها في مهرجان الجونة، وطمنوني بسبب ضيق الوقت ونفذوا المعرض بكفاءات عالية جدا، بشكرهم لانهم استحملوني وأكيد هيحلموا بيا في كوابيس".

وأضاف "عملوا عمل عظيم بشكرهم واستفدت كتير من المعرض اني اعرف المخرج ده مكنتش أعرفة".

واعتذرت بشرى عن إلقاء كلمة طويلة، بسبب صوتها، موضحة "صوتي تعبان شوية وسعيدة ان مهرجان الجونة بيعمل كل سنة معرض في نفس المكان عن فنان مختلف، اهم حاجة الناس تبقى عارفة عنه وتشوفه عشان مجهود الناس ميروحش هدر قصاد أشياء سطحية، أمنى الاعلاميين يحطوا ايديهم في ايدينا لنقل صورة حقيقية عن مهرجان الجونة".

وأشار المخرج أمير رمسيس أنه ليس بطل الفكرة "مش أنا البطل كان فكرة وحلم عندي زي كتير من أبناء جيلي في التسعينيات، وأثر في السينما وله بصمات".

وتابع "العام الماضي احتفينا بأنسي أبو سيف وكان نفسي إن صاحب المعرض الماضي يحمل الشعلة".

افتتح مهرجان الجونة السينمائي، على هامش فعاليات دورته الخامسة، ظهر اليوم السبت، معرض كريستوف كيشلوفسكي الاستعادي، إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته، يضم أعمال المخرج البولندي.

وشهد الافتتاح حضور مهندس الديكور أنسي أبو سيف، الفنانة بشرى، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد مجدي، مدير المهرجان انتشال التميمي.

ويصمم ويجهز المعرض الاستعادي مصمم ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، وتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

ضم المعرض 23 ملصقا مؤطرا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي، ويتضمن موادا أصلية من أرشيف سينماتيك.

ومن بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي يُظهر جوانب من حياة المخرج الراحل، بعنوان "كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين".