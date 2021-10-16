عمرو سليم يقدم سهرة فنية في الأوبرا في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يقدم عازف البيانو عمرو سليم حفلا في الثامنة مساء الخميس 21 أكتوبر الجاري على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربي والفرقة الموسيقية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها :"إن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي أم كلثوم وميدلي سعد عبد الوهاب.

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود وعندما أكتشف موهبته ألتحق بالمدرسة الدالية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدأ بالعزف على آلة الكورديون وبعد خمس سنوات أختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها ألتحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة.