محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفى السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وفاة السيناريست كرم النجار، موضحا أن أسرة الراحل لم تستقر على مكان تشييع الجنازة حتى الآن.

وكان النجار، قد ساهم بكتاباته في مجموعة من الأعمال منها "الصرخة"، و"الأصدقاء"، وغيرها من الأعمال العديدة مثل مسلسل "لا إله إلا الله"،.

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم (الصرخة) مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات (الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور).