الحلفاوي يوجه نصيحة للاعبي الأهلى والزمالك في لقائهما اليوم بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه نصيحة للاعبي الأهلي والزمالك في لقائهما اليوم السبت، في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "بالتوفيق اليوم للأهلي والزمالك خارج الديار.. لا بأس بالحرص نسبيا على عدم الإصابة.. لكن ممنوع الاستهانة.. ولنتذكر الفصول الباردة (بدون ذكر أسماء)".

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، ويلعب الأهلي خارج ملعبه مساء السبت، أمام الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: علي لطفي..خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني (أكرم توفيق)..خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.. الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم "كهربا" – عمرو السولية (محمد محمود) – طاهر محمد طاهر.. الهجوم: محمد شريف".

فيما استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة توسكر الكيني، المقرر اقامتها في تمام الساعة الثانية مساءًا.

ويلعب الزمالك خارج ملعبه أمام توسكر الكيني ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد أبوجبل..خط الدفاع: محمد عبدالشافي (أحمد فتوح) – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمزة المثلوثي.. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.. ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".. الهجوم: سيف الدين الجزيري.