برعاية "الخليج 365".. لجنة تحكيم مسابقة صور "الجونة السينمائي" تعلن أسماء الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - يُقيم موقع "الخليج 365" معرضًا فوتوغرافيًا يضم 135 صورة توثق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الأربع السابقة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الخامسة، وقد تم إعلان أسماء ثلاثة مصورين فائزين وثقت عدساتهم أفضل صوراً للحدث الفني البارز وهم:

المركز الأول: الفنان محمد متعب

المركز الثاني: الفنان احمدهيمن

المركز الثالث: الفنان ماجد هلال

وتكونت لجنة تحكيم المُسابقة والمعرض من ثلاثة أعضاء؛ المصور الكبير حسام دياب، مدير التحرير بمؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، المصور الكبير عادل مبارز، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين المصور مجدي إبراهيم.

وتُعرض الصور الآن في الجونه من خلال مزج تقنية العرض على شاشة بلازما، بالإضافة إلى الصور المطبوعة للفائزين، وذلك لأول مرة. وتتنوع الصور المُشاركة بين توثيق أهم الفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان من ندوات ومعارض وحفلات الافتتاح والختام، إلى جانب الصور المُلتقطة على السجادة الحمراء وجلسات التصوير الخاصة داخل الجونة.

ومن المقرر عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نُسخته الحالية، توزيع الجوائز للمصورين الثلاثة الفائزين في حفل خاص يُقيمه موقع الخليج 365، بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع: (الخليج 365) و(يلّاكورة)، و(الكونسلتو) و(شيفت).