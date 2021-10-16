عمرو عرفة يدعم الزمالك قبل لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، على دعم فريق الزمالك في اللقاء أمام فريق توسكر الكيني ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية مساءا.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "يا رب تنصر الزمالك النهاردة".

واستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة توسكر الكيني.

ويلعب الزمالك خارج ملعبه أمام توسكر الكيني ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد أبوجبل..خط الدفاع: محمد عبدالشافي (أحمد فتوح) – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمزة المثلوثي.. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.. ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".. الهجوم: سيف الدين الجزيري.