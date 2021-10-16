بيع لوحة للفنان “بانكسي” بمبلغ خيالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

تم بيع نسخة للوح مزدوج “ديبتيك” لعمل بانكسي الشهير “الفتاة مع البالون”، الجمعة في مقابل 3.1 ملايين جنيه إسترليني (4.25 ملايين دولار) خلال مزاد أقامته دار كريستيز في لندن، غداة تسجيل رقم قياسي جديد للفنان البريطاني.

ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالوناً أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء، وكانت قيمتها التقديرية تراوح بين 2.5 مليون جنيه إسترليني و3.5 ملايين (3.4 مليون دولار و4.7 مليون).

ويأتي ذلك غداة تحقيق نسخة أخرى من اللوحة كانت أثارت ضجة عالمية بعد تمزقها ذاتياً في مزاد قبل 3 سنوات، سعراً قياسياً قارب 18.6 مليون جنيه إسترليني.

وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي، وهي لوحة بعنوان “جيم تشاينجر” (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية كانت قد بيعت في مارس/آذار الماضي في مقابل 16.75 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) وذهب ريعها للهيئة الصحية البريطانية.