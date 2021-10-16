دانا حمدان تنتقد سلوك أحد الفنانات معها بمهرجان الجونة : ” ما شاء الله سمعتك سبقاكي وعموما هي دوارة “

كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أعربت الفنانة ” دانا حمدان ” عن إنزعاجها واستيائها من تصرف أحد الفنانات معها دون الكشف عن هويتها التي وصفته ب ” المتعجرف ” وذلك في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

فكتبت دانا حمدان في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” عمرها ما كانت نجومية إنك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح ده أبدا .. كنت بسمع عنك كتير وما شاء الله سمعتك سبقاكي ” .

وتابعت : ” بس ما كنتش أتخيل إن اللهفة للقطة وخداكي للدرجة دي .. الفنان سمعة وأدب وأخلاق وأسلوب .. اتعلمي من اللي قبلك وأنجم منك مليون مرة إزاي تحترمي الغير علشان حد يحترمك .. عموما هي دوارة ” .