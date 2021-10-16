كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أقيمت يوم أمس الجمعة ندوة تكريم الفنان ” أحمد السقا ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخاصة وحصوله به على جائزة الإنجاز الإبداعي .
وخلال الندوة تحدث أحمد السقا عن الانتقادات التي واجهها مسلسله ” نسل الأغراب ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .
حيث أشار أحمد السقا إلى أن هذا الأمر وتلك الانتقادات يسأل عنها مخرج العمل ” محمد سامي ” .. وأكد على أن مسلسل نسل الأغراب كان يسير بشكل جيد وسليم حتى الحلقة الثامنة والعشرين .
وأضاف أنه بعد ذلك قد يكون هناك مشاهد أزعجت الجمهور مثل مشهد محمد دياب ومثل مشاهد الدماء الكثيرة وعلق على ذلك قائلا : ” إذا اعتبرنا أن هناك أخطاء فنتعلم منها وكل بني آدم خطاء ” .
وتابع أحمد السقا أنه أصيب بعد انتهائه من المسلسل بالعصب الرابع وخضع للعلاج بسبب الأسنان الفضية التي كان يضعها وحركة فمه التي كان يقوم بها بالعمل .
وعن رمضان 2022 قال الفنان أحمد السقا أنه سيشارك في الجزء الثالث من مسلسل ” الاختيار ” إلى جانب كلا من الفنان ” كريم عبد العزيز ” والفنان ” أحمد عز ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق أحمد السقا على الانتقادات الموجهة ضد مسلسله ” نسل الأغراب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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