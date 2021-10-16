شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد العزيز مخيون يعلن شفاءه بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح الدين، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الطبيب المعالج له طمأنه على حالة والده الصحية بعد تعرضه مؤخرًا للإصابة بفيروس كورونا، حيث حالته حاليًا مستقرة وهناك تحسن كبير في الرئة، ولم يتطلب منه خضوعه لمسحة خاصة أنه لا يعانى حاليًا من كورونا ويتواجد في منزله بالإسكندرية، ويتلقى بروتوكول العلاج.

وقال مؤخرًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفنان عبد العزيز مخيون أصيب بفيروس كورونا منذ أيام والحمد لله حالته ليست خطرة، وهو حاليًا يخضع للعلاج داخل إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية".

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365"، إنها تتواجد حاليًا بالأردن، وعلمت بإصابة الفنان عبد العزيز مخيون بكورونا قبل سفرها ولكن الأعراض خفيفة وكان يعزل نفسه بالمنزل ويتلقى العلاج قبل سفرها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون الفنية كانت من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.