تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري

كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - كشف الشاعر ” حبيب بو أنطون ” الصديق المقرب للفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عن تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه في الساعات القليلة الماضية لحادث سير مروع نقل على إثره إلى مستشفى معونات جبيل .
فكتب حبيب بو أنطون في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر مطمئنا الجمهور على وضع وائل كفوري قائلا : ” وائل بخير .. شكرا يا عدرا ” .
كما نشرت ” أنجيلا بشارة ” طليقة وائل كفوري منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تضمن صورة للسيدة مريم العذراء كتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله ع سلامتك أبو ميشيل .. وائل بخير الحمد لله ” .
فيما أشار موقع ” ET بالعربي ” إلى أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة وهو ما ألحق الأضرار الجسيمة بسيارته .
وأضاف أنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة .
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فإن الفنان اللبناني أصيب برضوض وكدمات في أنحاء جسده نتيجة شدة الضربة التي جعلت وائل كفوري خارج السيارة .
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