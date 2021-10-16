فارس كرم يحقق رقماً قياسياً على “يوتيوب”.. “بدنا نولعا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور ثلاث سنوات على صدورها، تستمر أغنية “بدنا نولعا” للنجم اللبناني فارس كرم في حصد الأرقام القياسية، محققةً ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب”.

وتمكنت أغنية “بدنا نولعا” من تحقيق مشاهدات ناهزت 150 مليون مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “بدنا نولعا” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وصدرت في ألبوم فارس كرم “44:36” في أبريل 2018.

على صعيد آخر، انتهى فارس كرم من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

نفيد بالذكر أن ألبوم فارس كرم “44:36” تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.