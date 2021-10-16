شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تحتفل بعيد زواجها.. وتعلق: ذكرى سعيدة لأكثر رجل وسيم فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشهيرة كارينا كابور، بذكريات عيد زواجها من الممثل الشهير سيف على خان، حيث نشرت صورة قديمة جمعتهما سويًا فى اليونان، وقالت فى تعليقها عليها: "ذكرى سنوية سعيدة لأكثر رجل وسيم في العالم".

ونشرت كارينا كابور، صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ذات مرة في اليونان.. كان هناك وعاء من الحساء ونحن، وتغيرت حياتي.. ذكرى سنوية سعيدة لأكثر رجل وسيم في العالم".



كارينا كابور وزوجها



كارينا وزوجها

وتعيش كارينا حالة من السعادة منذ ولادة طفلها الأصغر في شهر فبراير الماضي، وتحرص دائمًا على التعبير عن تلك السعادة بنشرها العديد من الصور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.