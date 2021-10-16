شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طليقة وائل كفوري بعد تعرضه لحادث مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة تعبيرية للسيدة مريم العذراء، وعلقت عليها: "الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله"، وذلك فى رسالة لتطمئن محبى وجمهور زوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

وجاء أول تعليق من طليقة الفنان اللبنانى وائل كفوري، بعدما ساعات من إفادة وسائل إعلام لبنانية بأن النجم وائل كفوري تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع وتهشم سيارته، دون الكشف عن حجم الإصابة التى تعرض لها النجم اللبناني.



أنجيلا بشارة تطمئن متابعيها على وائل كفورى

وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".

وقدم النجم وائل كفوري مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشنى"، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وطرح وائل كفوري أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.