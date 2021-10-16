شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق في حفل "العقبة" وسط حضور جماهيري كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا في العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، قام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه الجديدة و القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".

حفل الهضبة

الهضبة

عمرو دياب

عمرو دياب

وكان الهضبة قد طرح أمس أحدث أغنياته "ببتدي م الزيرو" وفور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر، الأغنية من من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدى.

وكان الهضبة عمرو دياب، طرح منذ أيام أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

يذكرأن الهضبة طرح مؤخرًا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وتصدرت الأغنية تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .