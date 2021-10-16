شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفتتح معرض كريستوف كيشلوفسكى بحضور التميمي وبشرى ورمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكى، وهو إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته، وصمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسى أبو سيف، ويضم المعرض 23 ملصقًا من متحف السينما فى لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكى وحضر الافتتاح انتشال التميمي مدير المهرجان وبشري رئيس العمليات والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

ويقدم مهرجان الجونة، والذى تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى، من خلال جسر الجونة السينمائى والذى يعتبر نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين السينمائيين عددا من الورش والحلقات النقاشية ومنها السينما كأداة للتغيير المجتمعى، وهل يمكن لصناعة الأفلام غير الروائية أن تكون حقا قوة للتغيير؟، إضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان «التوزيع.. المبادئ الأساسية لصناع السينما الشباب»، وحلقة «تصوير مصر القديمة فى السينما».

فيما يقدم جسر الجونة عددا من المحاضرات، منها محاضرة مع زبيجنيف زاماجوسكى، حيث يتحدث الممثل السينمائى والمسرحى الشهير، عن تجربته فى العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكى فى فيلم «ثلاثية الألوان: أبيض»، فيما يقدم المهرجان محاضرة لستيفان جرامبارت، حول سرد القصص التفاعلية، بالتعاون مع جامعة رايرسون بالقاهرة.